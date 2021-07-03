لو عايز تبقى يوتيوبر.. ناصر حكاية يكشف كيفية الربح وسياسات الخصوصية

قال محمد عبد الناصر، أحد مشاهير يوتيوب، والشهير بـ ناصر حكاية، إن سر نجاح قناته على يوتيوب " ناصر حكاية " هي البساطة في تقديم المحتوى، ناصحا كل من يريد أن يصل للشهرة في عالم يوتيوب أن يبدأ ببساطة بدون تعجيز للأمور.

وأضاف محمد عبد الناصر (ناصر حكاية)، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قناته عبر “يوتيوب” تعتمد على سرد حكايات الأخبار الهامة بالعالم، بطريقة سلسة تتناسب مع جميع الجمهور.

وأشار إلى أن أهم شروط “يوتيوب” لصانعي المحتوى، أن يكون الفيديو غير مسيء لأحد، ولا يحمل أية مشاهد مسيئة أو غير لائقة، معقبا: "شغل اليوتيوب مجزي ويفتح بيت بس بعد تعب".

ولفت “ناصر حكاية” إلى أنه لا يمكن اعتماد "يوتيوب" كمصدر للعيش، ولكن يجب أن يكون هناك عمل دائم حتى يتم التأكد من أن القناة آمنة ومحتواها يصل للجمهور، وغير قابلة للغلق.

وأوضح أن من ضمن شروط “يوتيوب” عدم الاحتيال أو شراء متابعين مزيفين، محذرا من سرقة المحتوى دون التواصل مع صاحبه، حتى لا يصل للتقاضي.

على غرار أحمد حسن وزينب.. مواقع التواصل بالمغرب تشتعل ضد يوتيوبر وزوجته.. فيديو

شنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب انتقادات شديدة، لزوجين قاما بتوثيق عملية دفن ابنتيهما ونشرا الفيديو عبر "يوتيوب".

الزوجان محط انتقادات لاذعة واتهامات مُتعددة، بينها استغلال حدث إنساني لتحقيق الشهرة وحصد التعاطف والمشاهدات.

وقبل أسبوع، نشرت صانعة مُحتوى تُسمى سارة، وزوجها حمزة، مقاطع فيديو تُوثق لحظات ولادة الزوجة المُبكرة، على غرار العديد من الفيديوهات السابقة التي توثق لمجموعة من اللحظات في حياتهما اليومية.

وفي أعقاب ولادتها المُبكرة، تسببت مُضاعفات صحية في وفاة ابنة الزوجين سارة وحمزة، ليقوما بمساعدة مجموعة من أفراد الأسرة بتصوير ثلاثة فيديوهات.

محمد عليوة يوتيوبر قهر الشلل الرباعي بـ لسانه

قال اليوتوبر محمد عليوة، إنه أصيب بشلل رباعي نتيجة إصابته في فقرات الظهر، موضحا أنه بقى في المستشفى 6 أشهر من أجل الوصول إلى حل.



وأوضح "اليوتوبر محمد عليوة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه أجرى حتى الآن 9 عمليات ومازال مستمرا، منوها إلى أنه راض بقضاء الله وراضي بما حدث له، متابعا: "كل اللي بيحصل لينا خير".



وكشف عن أنه يستخدم السوشيال ميديا لتحفيز الآخرين وليس للترفيه، مشددا على أن زوجة أخيه كانت السبب في تواجده على السوشيال ميديا.

وأكد أنه يتواصل مع الجميع ويقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، مشددا على أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف.



وأشار إلى أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف من أكثر من 6 أعوام.

وعرض اليوتيوبر محمد عليوة إجراء تحدي مع رامي رضوان لمعرفة من أسرع في الكتابة على الهاتف.

