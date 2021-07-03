بيان عاجل من السفارة السعودية بعد انهيارات اليابان

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان بيانا عاجلا بشأن مواطنيها ، حيث أكدت سلامة المواطنين والمبتعثين، وذلك عقب حدوث انهيارات طينية بإحدى المحافظات.

وقالت السفارة السعودية –عبر تويتر- أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة (Shizuoka) وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وناشدت السفارة السعودية بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242)

كان مسؤولو محافظة شيزوكا وسط اليابان أعلنوا عن وجود نحو 20 شخصا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية المنازل في مدينة أتامي.



وأشارت وكالة NHK اليابانية، إلى أن الكارثة وقعت بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المحافظة ما تسبب بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية هائلة.

10 جندي على أهبة الاستعداد

وأصدرت السلطات أوامر لإجلاء أكثر من 76 ألف شخص، فيما بدأ عناصر الشرطة ورجال الإطفاء عمليات البحث عن المفقودين.



كما خفضت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد التحذيرات من الأمطار بمقدار درجة واحدة من أعلى مستوى للطوارئ في كوماموتو وكاجوشيما في جزيرة كيوشو



وأمرت السلطات اليابانية بوضع عشرة آلاف جندي على أهبة الاستعداد للنشر الفوري للانضمام إلى عمليات الإنقاذ والإنعاش، متعهدة ببذل قصارى جهدها لاتخاذ إجراءات طارئة، وإعطاء الأولوية لحياة الناس.