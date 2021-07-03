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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابة ليلى طاهر بـ كورونا.. عزفت عن الزواج بعد 6 تجارب

ليلى طاهر
ليلى طاهر

انتابت الوسط الفني حالة كبيرة من القلق بعد إعلان خبر إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بـ فيروس كورونا المستجد، ما جعل الكثيرون يتسائلون حول حالتها الصحية، كما الفنانة ليلى طاهرتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

 

كان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال تقديمه برنامج"باب الخلق" عبر فضائية النهار، عن إصابة الفنانه ليلي طاهر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالتها مستقرة. 

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نشرة الفن.. إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. ومبلغ صادم وراء مقتل وداد حمدي بـ 35 طعنة

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إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. تعرف على تفاصيل حالتها الصحية

وفيما يلي نرصد أبرز معلومات حول الفنانة القديرة ليلى طاهر بعد إصابتها بـ كورونا. 

  • اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي.
  • من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية.
  • عمرها 82 عامًا، من مواليد 13 مارس عام 1939،
  • اكتشفها المنتج رمسيس نجيب واختار لها اسم ليلى طاهر.
  • أول أعمالها الفنية كان عام ،1958من خلال فيلم أبو حديد الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي.
  • عملت بالوقت مذيعة في التلفزيون المصري، وقدمت عددًا كبيرًا من البرامج، منها مجلة التلفزيون، ثم فضلت الفن على التقديم التلفزيوني.
  • تزوجت ليلى طاهر 6 مرات، الأولى وهي في سن الثامنة عشرة عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد الشربيني، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المنتج والمخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه سريعًا، والثالثة لمدة عام من الكاتب نبيل عصمت، والرابعة لمدة 4 سنوات من الفنان يوسف شعبان،كما تزوجت من الموسيقار خالد الأمير، لمدة عشر سنوات، ورفضت الزواج بعدها.

 

المشوار الفني لـ ليلى طاهر  

من أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: الناصر صلاح الدين ، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، وزوجة بلا رجل، ومعسكر البنات، وأيام ضائعة، واعترافات امرأة، والمدير الفني، والمراهقان، وثمن الحب، وسنوات الحب، والأزواج الشياطين، ومطلوب زوجة فورًا، وامرأة في دوامة، وبطل للنهاية، ويا حبيبي، وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وثمن الحب، وآخر فرصة، وحيرة وشباب، وسنوات الحب، ورجل في الظلام، ولا تطفئ الشمس، والحب كده، ووحيدة، وعاشت للحب، وأبو حديد، والأسطى المدير، ويوميات امرأة عصرية، وزوج في أجازة، والطقم المذهّب، والقمة الباردة، ومسيرة الحب والزواج، وبطل للنهاية، وأسعد الله مساءك، وأبواب الليل، وعاصفة من الدموع، وملابس الحداد الحمراء، والرجل الذي قال لا، والضيف الصغير، وشقة عليوة، وبطل النهاية، والقانون لا يعرف عائشة يا حبيبي، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والأيدي الناعمة 1963، والقادسية، ولا تطفئ الشمس، والزنكلوني، وعلى باب مصر، ومواطن بدرجة وزير، والمفسدون في الأرض، والمعجزة.

 

وقدمت ليلي طاهر  رصيدًا كبيرًا في عالم مسلسلات تلفزيونية، ومنها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرةووالناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى.

 

كما شاركت ليلي طاهر  في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

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