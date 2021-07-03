"شهرزاد" مقدمة محتوى لتزيين الحلويات ضيفة صباح البلد

استضاف برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أحد مشاهير الـ " تيك توك " شهرزاد، وهي تقدم محتوى لتزيين الحلويات .

وقالت شهرزاد أن أكثر متابعيها عبر التيك توك مصريين ، وأنها سعيدة بـ استضافتها في البرنامج للتواصل معهم وتحيتهم .

وأضافت شهرزاد ، خلال تحضيرها للكيك ، على الهواء مباشرة ، أنها بدأت المجال منذ 8 سنوات ، معقبة : " علمت نفسي بنفسي " .

وتابعت أن العالم العربي يعشق تعلم تزيين الحلويات ، وهناك بعض من متابعيها قاموا بعمل " بيزنس " خاص بهم من خلال محتواها .

محمد عليوة يوتيوبر قهر الشلل الرباعي بـ لسانه

قال اليوتوبر محمد عليوة، إنه أصيب بشلل رباعي نتيجة إصابته في فقرات الظهر، موضحا أنه بقى في المستشفى 6 أشهر من أجل الوصول إلى حل.



وأوضح "اليوتوبر محمد عليوة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: أنه أجرى حتى الآن 9 عمليات ومازال مستمر، منوها إلى أنه راض بقضاء الله وراضي بما حدث له، متابعا: "كل اللي بيحصل لينا خير".



وكشف عن أنه يستخدم السوشيال ميديا للتحفيز الآخرين وليس للترفيه، مشددا على أن زوجة أخيه كانت السبب في تواجده على السوشيال ميديا.

وأكد على أنه يتواصل مع الجميع ويقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، مشددا على أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف.



وأشار إلى أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف من أكثر من 6 أعوام، وعرض اليوتيوبر محمد عليوة إجراء تحدي مع رامي رضوان لمعرفة من أسرع في الكتابة على الهاتف.

بلوجر يشرح مفهوم اليوتيوبر.. ويحذر من مخاطر استخدام يوتيوب الضارعلى الأطفال

قال البلوجر حليم بركات، إنه مع انتشار شبكة الإنترنت والخدمات ومواقع فيس بوك ويوتيوب بدأت بعض المصطلحات الجديدة في الظهور، مثل مصطلح "يوتيوبر" الذي يتم استخدامه على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت، وهو يشير إلى الأشخاص المشاهير المتواجدين على موقع يوتيوب، والذين يقومون بإنشاء فيديوهات ذات محتويات مختلفة ويتابعهم ملايين الأشخاص حول العالم.

وأضاف "بركات"، خلال لقائه مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فيديوهات مستخدمي الإنترنت تجلب نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما يساعدهم على ربح الأموال بشكل كبير من خلال الإعلانات، لأن هناك من يعتبر دخله الأساسي وشغله الشاغل في الحياة هو اليوتيوب.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد يهتمون بإنشاء محتويات في مجالات متعددة مثل التقنيات ومراجعة الأجهزة أو الترفيه، التي تمكنهم من جذب الكثير من المشاهدين والمتابعين لهم ولصفحاتهم على موقع يوتيوب، مما يساعدهم في النهاية على الحصول على أرباح من قبل شركة يوتيوب نظير هذا العدد الكبير من المتابعين لهم من المستخدمين من كافة أرجاء العالم.

وأشار إلى أن الكثير من الأطفال يستخدمون الإنترنت ويحاولون استكشاف الإنترنت واليوتيوب، ما يزيد الكثير من المخاطر على الأطفال بسبب المحتوى غير المناسب المعروض عليهم، خاصة من مشاهد العنف غير المناسبة للأطفال في مقاطع فيديو غير رسمية على موقع يوتيوب تحت اسم كارتون أطفال أو أغاني للأبجدية أو أغاني خاصة بالحضانة والأطفال.



ولفت إلى أن هناك الكثير من الخطورة على الأطفال بسبب تسريب مقاطع فيديو مخيفة ومزعجة، والتي يقوم الأطفال والآباء بسذاجة بتشغيلها بعد ظهورها بعد البحث وقد يتعرض الطفل لمدة طويلة من العنف الشديد الذي تم دمجه مع موسيقى خاصة بالأطفال مبهجة في الخلفية، والتي يمكن أن يجدها الطفل منتشرة بأسماء بعض الشخصيات الكرتونية الشهيرة والناجحة على اليوتيوب.



