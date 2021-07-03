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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب منه 2 مليون جنيه..

مرتكب واقعة تسريبات والد حسام حبيب يواجه الحبس 5 سنوات

حسام حبيب
حسام حبيب

"سمعتني جزء أسوأ من اللي اتذاع عشان تبتزني، وتقول أنا نزلت حاجات خفيفة اللي جاي أتقل".. كشف الفنان حسام حبيب، أنه تعرض للابتزاز والمساومة قبل تسريب تسجيل لوالده يتحدث فيه عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أمس الجمعة، مؤكدا أن البنت ساومتني على موقع الفيس بوك ثم على تطبيق الواتس آب قبل النشر، وقالت "إن لديها  تسجيلًا لو مدفعتش 2 مليون جنيه التسجيل ده هينزل، قلت لها تعالي خدي الـ2 مليون جنيه ونزليه".

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في هذا السياق، وضع قانون العقوبات حدا لجريمة التسجيل بدون إذن والمساومة على ذلك من خلال وضع عقوبات لمن يرتكب هذا الفعل تصل للحبس.

 

عقوبة إفشاء الأسرار

 

نصت المادة ( 309 مكرر) أيضا من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

 

فيما نصت المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

تسجيل والد حسام حبيب
 

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته شيرين عبد الوهاب.

 

وجاء في التسريب الصوتي خطة والد حسام حبيب لزواج نجله سراً على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، كما اعترف فيه بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

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