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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين على منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو

صدى البلد

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح جلالته الدكتوراة الفخرية، تقديراً لدور جلالته السامي في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أن هذا القرار يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل بحريني وعربي، ويعكس الجهود المخلصة والمتواصلة للملك، واهتمامه البالغ بترسيخ قيم التعايش السلمي وتعزيز قيم ومبادئ السلام، على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

 

وأكد "رئيس البرلمان العربي"، أن  هذا القرار يعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين على المستوى الدولي، باعتبارها من الدول الرائدة والسباقة بمبادراتها الداعية للتسامح والسلام والتعايش السلمي، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ملك البحرين جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية

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