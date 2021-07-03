اللواء عادل العمدة: الجماعات الإرهابية حاولت التأثير على المصريين في 2011| فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن من أبرز التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى الفترة من 2011 لـ 2013؛ محاولة التأثير على العقول المصرية من خلال بعض الحيل والخطط التى تسعى إلى تفرقة بعض الفصائل داخل المجتمع المصري، التي أدت إلى الانشغال بالتظاهرات وتعطيل عجلة الإنتاج، وبالتالي تم الوصول إلى اهتزاز الثقة بين القوات المسلحة والشعب المصري.

وأضاف اللواء عادل عمدة، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الإرهاب وأعداء الوطن يسعون دائما إلى وأد العلاقة بين القوات المسلحة والشعب المصرى، ما يساعدهم على تحقيق حالة من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن مصر دائما كانت تتعرض لمحاولة إذلال وكسر وهدم منظمة ممنهجة من قبل بعض العناصر الإرهابية، لافتا إلى أنه تم اختيار بعض الشباب والعناصر الذين يتم تغيير فكرهم وثقافتهم، حتى يكونوا نواة سهلة التغيير، كاشفا أن هذا التغيير يستهدف التأثير على المكانة الدولية لمصر.

وأكد اللواء عادل عمدة أن تلك المظاهرات تزيد من حالات السرقة والقتل، فنفقد هنا حالة الاستقرار والأمن في الدولة، مشيرا إلى أن بعض العناصر تتجه نحو تلك الجماعات الإرهابية، بسبب اعتقادهم أنها تنصر الإسلام وهذا فكر خاطئ، منوها إلى أن تلك الجماعات استطاعت أن تحقق تلك النجاحات لفترة، خاصة لعدم استقرار الأمن الداخلي للدولة خلال فترة معينة.

القوات المسلحة

وقال اللواء عادل العمدة إن التدريبات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة تؤكد جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام فى جميع الاتجاهات.

وأكد مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر تشهد تحديات كثيرة مؤخرا، موضحًا أن هناك نزاعات على الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط وهو ما يتطلب إجراء حماية من قبل القوات البحرية، لذلك فإنها تشترك في عدة تدريبات مع أكثر من دولة مثل فرنسا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن مشاركة مصر في التدريبات بكل الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد دلالة على قدرة مصر على مجابهة التحديات في أي مكان وأي توقيت، وهو ما يمنح رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر أو محاولة فرض أمر واقع على الدولة المصرية.



وأضاف اللواء عادل العمدة: "هناك الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ويتم فيه التعاطي مع المدارس المختلفة من دول الخليج العربي التي يكون أمنها القومي مرتبطا بأمن مصر وفي إطار تعزيز هذه الشراكة والصداقة والتعاون العسكري يتم تنفيذ تدريبات المشتركة".



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن هناك تهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي متمثلة في إيران ومحاولة فرض هيمنة وسيطرة وتهديد الأمن القومي العربي، لذلك تشارك مصر في تدريبات مع عدة دول مثل باكستان والإمارات والكويت.