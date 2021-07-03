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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة غرب سوميد باستثمارات 200 مليون جنيه

صدى البلد

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة غرب سوميد من المجاورة ٤ وحتي المجاورة ١٠، بإجمالي استثمارات حوالي ٢٠٠ مليون جنيه، والذى يهدف إلى تحسين جودة الطرق والبنية الأساسية وخلق طابع عمراني مميز للمنطقة.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر ومرافقوه،  أعمال تنفيذ شبكة ري المسطحات الخضراء بمياه الصرف المعالجة الجاري تنفيذها بعددٍ من  المجاورات بأقطار مختلفة، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب والاعتماد بشكل أساسي على المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، وكذا أعمال تنفيذ ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية بالمجاورات عن طريق رفع كفاءة وصيانة طبقة الأسفلت القديم وصيانة وتدعيم طبقات الأساس للطريق تمهيدا لتنفيذ طبقة أسفلت جديدة، لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية الآمنة دون أي عقبات. 

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كما تابع رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ وتدعيم بالوعات صرف مياه الأمطار  بالمجاورات، وذلك لتصريف مياه الأمطار من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الأرصفة والجزر الوسطى من بردورات خرسانية وبلاطات الإنترلوك، وكذا تخصيص أماكن عبور مشاة تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه بالاهتمام بالعناصر التكميلية من مطبَّات لتهدئة السرعة وعلامات تحذيرية وإرشادية وتخطيط أرضي لعبور المشاة ولحارات الطريق ومناطق مخصصة لصناديق القمامة، إلى جانب الاهتمام بمناطق الحدائق العامة وساحات الانتظار الخاصة بالخدمات.


وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
 

البنية الأساسية ترشيد استهلاك المياه 6 اكتوبر مياه الصرف مدينة 6 أكتوبر

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