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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على ترتيب أفضل 10 سيارات صينى مبيعا في مصر

السيارات الصينية
السيارات الصينية

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، عن إحصائيتها الأخيرة لقائمة السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصري خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي ، الخاصة بالسيارات الصينية .

 

وأوضح مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن نسب المبيعات للسيارات الصينية في مصر سجلت نموًا بنسبة 90.9%، لتصل إلى 16.6 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 8.7 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

 

قائمة العشر سيارات الأوائل في مصر 

 

وجاءت قائمة العشرة الأوائل في السيارات الصينية بمصر كما يلى ، حيث حصلت السيارة إم جي 5 على المركز الأول بهذه القائمة بنسبة بيع 4029 مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى .

 

وحصلت السيارة بي واي دي F3 على المركز الثاني بقائمة العشرة الأوائل بنسبة بيع قدرت بـ 2399 مركبة ، اما المركز الثالث والرابع ، فقد تقاسمي السيارتين إم جي ZS و شيري تيجو 7 بنسبة بيع 1854 مركبة .

 

وتمكنت السيارة شيري أريزو 5 من الحصول على المركز الخامس فى قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعا بعد بيع قرابة 1751 مركبة ، اما السيارة إم جي HS ، فقد احتلت المركز السادس بنسبة بيع 1452 مركبة .

 

اما المركز السابع فقد احتلته السيارة إم جي 6 بنسبة بيع 1171 مركبة ، وفى المركز الثامن جاءت السيارة شيرى تيجو بعد بيع 1068 مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 .     

 

وحصلت السيارة إم جي RX5 على المركز التاسع بعد بيع 789 مركبة ، وفى ذيل القائمة جاءت السيارة شيري تيجو 8 ، حيث احتلت المركز العاشر والأخير بعد بيع 278 مركبة .

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