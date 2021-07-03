برلماني: قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية

أشاد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدًا أنها تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد “الجاهل”، خلال البيان الصادر له، أن قاعدة 3 يوليو تساهم وبشكل كبير في تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.