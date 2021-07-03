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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري أمراض ذكورة يكشف سبب فشل العلاقة الزوجية

الدكتور خالد حافظ
الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة

قال الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن المحصلة النهائية لضعف الانتصاب هي فشل العلاقة الزوجية .

 

وأوضح الدكتور خالد حافظ، استشارى جراحة الذكورة، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك فارقا بين ضعف الانتصاب وسرعة القذف، فالأولى تعد عائقا فى إتمام العلاقة الزوجية، أما الثانية فتنتج عن السرعة وعدم وجود وقت كاف لـ العلاقة الزوجية

 

وأشار  استشاري جراحة الذكورة، إلى أن ضعف الانتصاب يوجد بنسبة كبيرة من الرجال، وللأسف ليس لديه فئة عمرية بعينها، لافتا إلى أن ضعف الانتصاب الأولى والذى يولد به الطفل الذكر، ينتج عن خلل لديه، ومنه ارتفاع نسبة السكر ، وفشل العلاقة الزوجية .

 

وأضاف  استشاري جراحة الذكورة، أن ضعف الانتصاب ينتج عنه صعوبة القيام بالعملية الزوجية بصورة طبيعية، ويعود لضعف الشخص فى البداية أو حدوث هبوط أثناء علاقته الزوجية، والذى يطلق عليه "انتصاب قصير العمر".

 

استشارى أمراض الذكورة يكشف سبب وجود ملايين الحيوانات المنوية لدى الرجل

قال الدكتور خالد سالم، استشارى أمراض الذكورة، إنه يوجد الملايين من الحيوان المنوي في الـ سم والحد الأدنى لأى رجل هو إنتاج 30 مليون حيوان منوى، فهنا يكون الرجل يضخ كما كبير جدا من الحيوانات المنوية، وذلك لأنه يوجد جزء من الحيوانات المنوية التى لها جودة العالية للوصول إلى البويضة، ولكن توجد الأخرى التي لم تكن لديها تلك الجودة، فلذلك يكون العدد كبيرا للحيوانات المنوية.

وأضاف استشارى أمراض الذكورة، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن  طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

وأشار  استشارى أمراض الذكورة، إلى أن مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فتكون حينها الجودة سيئة.

وتابع  استشارى أمراض الذكورة، أن تلك المؤشرات تكون فى نقص العدد أو زيادة فى التشوهات أو ضعف الحركة أو تكثر المادة الجينية، لافتا إلى أن المشكلة تكون فى وجودها باطنيا.

وأكد استشارى أمراض الذكورة، أن أهم أسباب حل مشكلة ضعف الانتصاب هو تحديد المشكلة وعلاجها، ومنها نقص هرمون الذكورة ويكون علاجه برفع هذا الهرمون، أو تغيير دواء الضغط الذى يتعاطاه المريض، وتعد هذه المرحلة الأولى من إزالة أسباب ضعف الانتصاب.

وأوضح  استشارى أمراض الذكورة، أن الخطوة الأخير عن طريق الدعامات وهو الحل الجراحى وهناك أربعة خيارات فى مشكلة ضعف الانتصاب وللمريض الحرية فى الاختيار، لافتا إلى أنه فى حالة إصابة المريض بضعف انتصاب أولى من الحتمى أن يركب دعامة وهو عيب خلقى ولابد فيه من التدخل الجراحى.متابعا أن الخطوة الثانية لحل مشكلة ضعف الانتصاب هو إعطائه بعض المنشطات مثل الأدوية والتى ستساعده فى حل المشكلة وفى حال فشل هذه الخطوة أيضأ يتم اللجوء لـ "الحقن المجهرى" وهى حقنة يعطيها المريض لنفسه فى العضو الذكرى.

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