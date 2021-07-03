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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء عقده مع برشلونة.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا لـ ميسي

ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تقدمت بعرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية، أنه على الرغم من اقتراب ميسي من تجديد عقده مع نادي برشلونة، إلا نادي باريس سان جيرمان اقتحم السباق، وقدم عرضا للنجم الأرجنتيني.

 

وأكدت الصحيفة، أن عرض نادي باريس سان جيرمان، أعلى من عرض برشلونة، لكن ميسي يعطي الأولوية للمشروع الرياضي عن الجانب المادي.

 

وأوضحت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان لم ينفي وجود اهتمام من جانبه لضم ليونيل ميسي في أي لحظة، ولا يزال يحلم بالتعاقد معه، والجمع بينه وبين نيمار دا سيلفا من جديد.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي يضع كامل تركيزه حاليا على بطولة كوبا أمريكا، ولكن والده الذي يعمل كوكيل له، هو من يدير أعماله.

 

يذكر أن  عقد ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة، انتهى، الأربعاء الماضي، ليصبح حرا لأول مرة  منذ انتقاله إلى نادي البلوجرانا.

 

إنجازات ميسي مع برشلونة:
 

إنجازات جماعية

الدوري الإسباني: 10 مرات

السوبر الإسباني: 8 مرات

كأس ملك إسبانيا:  مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

 

أبرز إنجازات ميسي الفردية:
الكرة الذهبية: 6 مرات

أفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: 8 مرات

هداف الدوري الإسباني: 7 مرات

هداف كأس ملك إسبانيا: 5 مرات

هداف دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

جائزة  بيتشيشي: 6 مرات

الحذاء الذهبي الأوروبي: 6 مرات

جائزة اليويفا لأفضل مهاجم: مرتين

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