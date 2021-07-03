للحصول على إجازة مدرسية.. سيدة تزور أوراق طبية لإثبات إصابة نجلها بكورونا

تمكنت سيدة من تزييف اوراق إبنها الطبية للتحايل على إدارة المدرسة التي يدرس بها إبنها، و اثبتت إصابته بفيروس كورونا ليحصل على إجازة لمدة اسبوعين من المدرسة بشكل قانوني إلا أن تداول مقطع فيديو كشف تلك الحيلة .

حسب ما ورد في “روسيا اليوم"، فإن مقطع فيديو قام رواد التواصل الإجتماعي عبر تيك توك بتداوله يفيد بقيام الطلاب بخدعة للتحايل على إدارة المدرسة لإثبات إصابتهم بكورونا حتى لا يتمكنوا من الفرار من المدرسة .

واستخدم الطلاب مجموعة من الأحماض و خلطوا بها عصير التفاح و الكوكاكولا، و بعض المواد الأخرى التي تستخدم في صناعة الخبز و التنظيف ، و بالفعل تمكنوا من تزييف اوراقهم الطبية التي قدمت لإدارة المدرسة .

واستطاع الطلاب بتلك الحيلة أن يحصلوا على إجازة من المدرسة بعد أن أثبتت التحاليل في المدرسة أنهم مصابون بفيروس كورونا، و حصل الطلاب على أسبوعين إجازة بسبب تلك الحيلة التي اكتشفتها ادارة المدرسة فيما بعد .

جدير بالذكر أن إدارة المدرسة حذرت الطلاب من القيام بتلك الحيل للحصول إجازة، وأكدت أن الإدارة تمكنت من كشف الحيلة التي قام بها الطلاب و تحذر من تنفيذ الطرق التي يتبعها البعض في مقاطع الفيديو عبر تيك توك لتزيف نتائج التحاليل .

https://youtu.be/Ubq8KMIzzAM