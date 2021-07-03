عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للحصول على إجازة مدرسية.. سيدة تزور أوراق طبية لإثبات إصابة نجلها بكورونا

صدى البلد

تمكنت سيدة من تزييف اوراق إبنها الطبية للتحايل على إدارة المدرسة التي يدرس بها إبنها، و اثبتت إصابته بفيروس كورونا ليحصل على إجازة لمدة اسبوعين من المدرسة بشكل قانوني إلا أن تداول مقطع فيديو كشف تلك الحيلة . 

 

حسب ما ورد في “روسيا اليوم"، فإن مقطع فيديو قام رواد التواصل الإجتماعي عبر تيك توك بتداوله يفيد بقيام الطلاب بخدعة للتحايل على إدارة المدرسة لإثبات إصابتهم بكورونا حتى لا يتمكنوا من الفرار من المدرسة . 

 

txt

الصحة العالمية تكشف موقف لقاحات فيروس كورونا من متحور دلتا

txt

دراسة: انتشار متحور فيروس كورونا دلتا يقلل من فاعلية اللقاحات

 

واستخدم الطلاب مجموعة من الأحماض و خلطوا بها عصير التفاح و الكوكاكولا، و بعض المواد الأخرى التي تستخدم في صناعة الخبز و التنظيف ، و بالفعل تمكنوا من تزييف اوراقهم الطبية التي قدمت لإدارة المدرسة . 

 

واستطاع الطلاب بتلك الحيلة أن يحصلوا على إجازة من المدرسة بعد أن أثبتت التحاليل في المدرسة أنهم مصابون بفيروس كورونا، و حصل الطلاب على أسبوعين إجازة بسبب تلك الحيلة التي اكتشفتها ادارة المدرسة فيما بعد . 

 

جدير بالذكر أن إدارة المدرسة حذرت الطلاب من القيام بتلك الحيل للحصول إجازة، وأكدت أن الإدارة تمكنت من كشف الحيلة التي قام بها الطلاب و تحذر من تنفيذ  الطرق التي يتبعها البعض في مقاطع الفيديو عبر تيك توك لتزيف نتائج التحاليل . 

https://youtu.be/Ubq8KMIzzAM

سيدة فيروس كورونا اجازة تزييف اوراق خدعة المدرسة حيلة

ترشيحاتنا

بلغت 70.. الكويت تسجل درجة حرارة تصل حد الغليان

هل يجوز للبنت خلع الحجاب أمام خطيبها ؟

مهدي بن عطية يدخل دائرة اهتمامات النصر السعودي

برشلونة يعلن رسميا التعاقد مع المصري علي زين

قائد القوات البحرية: الصناعات الدفاعية تحفظ أمن مصر البحري واقتصادها

ربح الرهان.. لويس إنريكي ينجو من سكاكين مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

3 علاوات وحافز وترقيات.. تفاصيل الزيادة الجديدة لمرتبات الموظفين

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ