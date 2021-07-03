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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك مختلف.. أسما شريف منير تتألق بهذه الإطلالة

اسما شريف منير
اسما شريف منير

حرصت  اسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

إطلالة اسما شريف منير في أحدث ظهور لها 

 

تألقت اسما شريف منير في الصور بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصمي باللون البرتقالي المزين بالتطريزات الراقية و الخلابة.

 

ظهرت اسما شريف منير في الصور حافية القدمين، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و غير المبالغ فيها، أكملت إطلالتها بقبعة خوص كبيرة الحجم مع نظارة شمس باللون البني و ذات إطار بني.

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت اسما شريف منير على خصلات شعرها البني القصير المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها أيضا.

 

يذكر أن أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت اسما شريف منير "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

 

وأضافت اسما شريف منير "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكانت كتبت اسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".

 

وتابعت "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى، كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".

 

واختتمت أسما شريف منير "بس انا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".

 

وعلم “صدى البلد”، أن الفنان الشاب محمود حجازي انفصل عن زوجته الإعلامية أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير .

 

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