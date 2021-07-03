في الوادي الجديد.. الأضاحي تسجل 4500 جنيه.. واستقرار الأسعار قبل عيد الأضحى

قال عربى يمانى رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، إن هناك توافرا فى جميع لحوم وأضاحى عيد الأضحى المبارك من جميع الأنواع بالمعالف المنتشرة بالمحافظة.

وأضاف عربى يمانى، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، أن أسعار العجول الكندوز سواء الجاموسى أو البقرى فى القائم يتراوح الكيلو فيها هذا العام بين 48 و52 جنيها، ليصل الكيلو المذبوح منها (الكندوز الوسط) بين 90 و100 جنيه لدى الجزارين.

ونوه رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية إلى غياب "الطلب" على أضاحي الجمال بالمحافظة هذا العام، بينما هناك استقرار فى أسعار الخرفان، والماعز، والجديان صنف" البلدى" فى المعالف المختلفة، والذى يناسب البيئة الحارة في الوادي الجديد، والذى يتم تداوله بالواحدة أكثر من الوزن مثلما ينتشر الأمر فى محافظات الدلتا، وبحرى، والصعيد، إذ تبدأ الأضحية الشرعية من شروط الذبح، والفداء، والتضحية فيها من عمر، ووزن، وأسنان (سليم) بين 2500 جنيه و4500 جنيها.

وأوضح رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، أن هناك المزيد من اللحوم البلدية فى منافذ وطنية، وأمان، ووزارتى الزراعة والتموين، ما ساهم فى استقرار أسعار اللحوم والأضاحى بالمحافظة هذا العام، معتبرا حجم "الطلب" الراهن من الأضاحي المختلفة عند المربين والحزارين "ضعيفا" نظرا لتراجع الملاءة المالية لغالبية قاطنى المحافظة، وتعدد أوجه الانفاق والالتزامات المعيشية داخل الأسر.

وتوقع عربى يمانى أن يتحسن حجز الأضاحي بالمعالف، وينشط "الطلب" عليها كلما اقتربنا من يوم وقفة "عرفات" ١٩يوليو الجارى.