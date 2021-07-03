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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إلحاق العمالة بكفر الشيخ تطالب القوى العاملة بتعريف الشركات بالقانون قبل تحرير المخالفة

صدى البلد

ناقشت  شعبة الحاق العمالة بالخارج بغرفة كفرالشيخ التجارية مع مسئولين بوزارة القوى العاملة  كيفية إرشاد  وتوعية  وتوجيه أصحاب شركات إلحاق العمالة فى مواجهة الأخطاء وتلافيها قبل تحرير المخالفات والتعامل بروح القانون.
وقال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة  أن الغرفة بيت التاجر وهى حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال من منتسبى الغرفة والجهات الحكومية للعمل على شرح القوانين والقرارات التى تتخذها الوزارات المختلفة ونشرها وتعميمها على منتسبى الغرفة وأن ذلك هو أول اجتماع يعقد فى الغرفة مع وزارة القوى العاملة لما شهدته الأيام الماضية من تحرير مخالفات لأصحاب شركات الحاق العمالة بالخارج.
وأكد  رئيس الغرفة  فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” على ارشاد شركات الحاق العمالة بما هو مطلوب  حتى تلتزم به وكذلك عرض المشاكل التى يتعرض لها أصحاب القوى العاملة وضرورة الأخذ بروح القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والمسئولين لعرض وجهات النظر والمشاكل والعمل على حلها.
ومن جهتة قال علاء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة بأنه قام بالتنبيه على المفتشين بالمديرية بالتعامل بروح القانون وتوجيه التوعية والإرشاد لأصحاب شركات الحاق العمالة لتلافى الأخطاء قبل تحرير المحاضر والتنبيه عليهم بالالتزام بطبيق القانون.

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إلحاق العمالة بكفر الشيخ تطالب القوى العاملة بتعريف الشركات بالقانون قبل تحرير المخالفة

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