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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتعزيز التعاون .. وزيرة التجارة تتجه للعراق على رأس وفد حكومي

صدى البلد

تغادر القاهرة  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، متوجهة إلى عاصمة العراق بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق، وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي.

 

وتعد الزيارة الأولى لمسئول حكومي عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الأسبوع الماضي، والتي تمثل أساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، وكذا على المستوى الإقليمي، وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

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ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في الحكومة العراقية تشمل منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن، وعلاء الجبوري، وزير التجارة، والدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط، إلى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

 

وقالت جامع إن الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذا استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين، وكذا نقل الخبرة المصرية في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقي، إضافة إلى بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.
 

وزيرة التجارة نيفين جامع العراق وفد التعاون التجاري

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