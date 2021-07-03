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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كليات جامعة حلوان تستقبل إجازة الصيف بعقد ورش ودورات تدريبية..تربية رياضية حلوان: تأهيل لتجاوز اختبارات الكليات العسكرية..وفنية حلوان: نعمل على رفع الذوق الفني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عميد تربية رياضية بنين جامعة حلوان: نعمل على التأهيل الصحيح لتجاوز قفزة الثقة

عميد تربية رياضية بنين حلوان: نهدف إلى رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم للكليات في أقل مدة ممكنة

عميد تربية فنية جامعة حلوان: ورش  ودورات تدريبية الأطفال فى 7 تخصصات 

 

تبدأ جامعة حلوان على إعداد و تقديم العديد من الدورات والورش  التدريبية الاستفادة من الاجازة الصيفية بأفضل طريقة لتنمية قدرات الشباب والعمل على زيادة قدراتهم وتأهيلهم ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي. 


قال الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، أن كلية تقدم برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والرياضية.

 

وصرح الدكتور "العزباوي" أن البرنامج يعمل على رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم في أقل مدة ممكنة وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا.

 

وأضاف أن البرنامج يؤهل المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً وحتى الإتقان، مضيفاً أن البرنامج يتميز بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الإختبارات البدنية والنفسية والهيئة من خلال متخصصين في كل مجال من المجالات المختلفة.

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وأوضح عميد كلية التربية الرياضية بنين حلوان أن البرنامج تنظمه وحدة التأهيل البدني بالكلية معتمدة على الأساليب الحديثة فى التدريب والتأهيل البدني  والرياضى، وبإشراف من نخبة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم .


تبدأ الدورات مع بداية الإجازة وتستمر  لمدة ٤ شهور، بحيث تكون من السبت إلى الأربعاء أسبوعياً، من الساعة ٧ صباحاً.

وأعلنت الكلية أن هذه الدورات الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة أو خارجهما

وأنه قد تم تخصيص رقم تيلفون الاستفسار والاستعلام  عن أى شيء وهو :
01006842700 - 01018312276
وأنه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

 

ومن جانبه  قال  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان أن الكلية تقدم دورات تدريبية لاكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وايمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق  والوعي الفني لدى الشباب والطلائع.

 

وصرح الدكتور محمود حامد أن الكلية بدات دورات الدراسات الحره للاطفال حيث تضم الدورة ورش مختلفة  وتشمل :

1-رسم 
2-تلوين  
3-اشغال ورقيه 
4-نسيج 
5-خزف 
6-نحت 
7-حلي

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وأضاف عميد كلية التربية الفنية أن الدورة هذة الدورات الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة او خارجهما وتستمر خلال شهر يوليو واغسطس بواقع يومين في الاسبوع ولمدة ثلاث ساعات فى اليوم، وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون الاستفسار والاستعلام عن أى شئ وهو 01008868840 وانه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

 

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـكلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن دراسات حرة   في تصميم الباترون، وأخرى فى تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الآلى.

 

وأفادت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أن هذه الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير آداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى مجال التصميم.

 

جامعة حلوان تربية رياضية بنين قفزة الثقة خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي الكليات العسكرية والشرطة والرياضية رفع اللياقة البدنية دورات الدراسات الحره للاطفال

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