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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جزيرة سلامة وبناتها بسلطنة عمان ..حكاية من الخيال الأسطوري

صدى البلد

بعيداً إلى حيث الزمن المفقود وسط حكايات تاركة معها أحلام ونهايات الحكايات العادية، قد يجذبك الحنين إلى العيش في هدوء اسطوري لتبقي في كون خُصص لراحة أبدية أبدع الخالق في خلقها، إو هكذا ترسخت في أذهان المفكرين والمبدعين  الذين كتبوا عنها ووصفوها بأن ملاذ آمن أبدى .. أنها جزيرة سلامة وبناتها بسلطنة عمان . 

 

جزيرة سلامة وبناتها 

 

تقع جزيرة سلامة وبناتها على بعد 17 كيلومتر من الساحل الشمالي لمسندم، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من الجزر  تعد من أشهر الجزر في العالم القريبة من ممر مائي ملاحي مهم وهو مضيق هرمز اقتصادياً وتجارياً. و تمتاز الجزيرة بموقعها في قلب مضيق هرمز، حيث يعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وبوابة مرور النفط من الخليج إلى العالم.

 وهي عبارة عن ثلاث جزر  الكبرى هي "سلامة"، وتسمى باللهجة الكمزارية إحدى لهجات سلطنة عمان الهجينة "مُومِر"، والوسطى تسمى "ديْدَمُر"، أما الصغرى فتسمى "پَانَكُو".

 

سر تسمية الجزيرة بـ سلامة وبناتها 

 

أطلق على الجزيرة اسم "جزيرة سلامه وبناتها"، وأطلقه العرب تعبيراً عن الفرحة التي تغمر قلوب البحارة العائدين عندما يرون هذه الجزيرة، بعد المعاناة والتعرض لخطر البحار.

 

كما عرفت بهذا الأسم، لأنها المكان الوحيد الذي تلجأ إليه السفن بعيداً عن التيارات العاتية والرياح الموسمية، حيث غرقت العديد من السفن في السابق مما جعل أهالي القرى القريبة يصدقون بعض الأساطير والخرافات عن عوامل تؤدي إلى التهام السفن وغرقها،  ويمكن الوصول إلى جزيرة "سلامة وبناتها" عن طريق السفن أو القوارب التقليدية.

 

ما يميز جزيرة سلامة وبناتها

وتمتاز الجزيرة  بوجود بيئة بحرية خصبة متنوعة وشعاب مرجانية، مما جعلها وجهة لهواة الغوص واسكتشاف أعماق البحار.

 

 

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جزيرة سلامة سلطنة عمان

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