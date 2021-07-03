الرئيس السيسي يهنئ نظيريه البوروندي والبيلاروسي وحاكم كندا بمناسبة أعياد الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية بوروندى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى ريتشارد فاغنر الحاكم العام لكندا؛ بمنسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.. وأوفد سيادته الأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



وبعث أيضا رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

