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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق بسيط.. ميرنا جميل فى أحدث ظهور عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ميرنا جميل ، في الصور مرتدية فستانا باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة تتماشى مع مظهرها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا جميل علي ميك أب جريء يبرز ملامح وجهها، وأحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ، مع قرط كبير باللون الفضي في أذنيها.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي “أنا بحبك اوي – أفضل ممثلة – جميلة يا ميرنا – شكلك حلو أوي”.

 

أعمال ميرنا جميل

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

 

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