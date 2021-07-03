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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفع العلم المصري فى سماء كندا تقدير كبير لمصر والرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، أن رفع علم مصر فى سماء كندا ومن اعلى منبر الشعب الكندى ممثلاً فى مبنى البرلمان الكندى بمثابة تقدير كبير لمصر ودورها التاريخى والمحورى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.

 

وأشاد " قريطم " في بيان له، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت فيها أنه للعام الثالث على التوالي تشهد مدينة أونتاريو الكندية رفع العلم المصري على مبني البرلمان والتي بدأت في يوليو 2019 بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري، في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

 

وأعلن النائب علاء حمدى قريطم اتفاقه مع تأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأن هذه الفعالية تؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصري والكندي حيث تنطلق فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام،  والذي يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مثمنة دور القوى الناعمة المصرية، والتي تمثل قوة كبيرة في تقوية العلاقات بين الشعب المصري وغيره من الشعوب.

 

اضافة الى تأكيدها على أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها باعتبارهم ضمن القوى الناعمة المصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

 

وكان أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري قد أشادوا بجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، وأبدوا استعداد أبناء الجالية المصرية في كندا للتعاون بكل الوسائل الممكنة لإبراز فعاليات شهر الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات المصرية.

 

وأعلنوا أن الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصري، تتضمن بث عدد من الفاعليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو، بجانب دعوة كافة المنظمات الأهلية المصرية بكندا للمشاركة في الاحتفال، وهناك نحو 30 مؤسسة مصرية في كندا أعلنت استعدادها للمشاركة في الفاعليات، بما يسهم في انجاح الفاعليات المختلفة وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.

شهر الحضارة المصرية


تجدر الاشارة إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ في كندا ورفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو الكندي، انطلق في يوليو 2019 بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون  ١٠٦ إلى البرلمان، والذي تمت مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا ساريا، وجزءا من الدستور، لتحتفل المقاطعة سنويا في شهر يوليو بالحضارة والتراث المصري العظيم ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

كندا وزيرة الهجرة البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء

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