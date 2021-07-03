قائد القوات البحرية يقدم هدية للرئيس السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو

قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، هدية إلى الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.



حيث بدأت مراسم افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

