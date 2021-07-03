قائد القوات البحرية : افتتاح القاعدة البحرية 3 يوليو تطوير وتنمية عسكرية

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد ، القائد العام للقوات البحرية المصرية ، إن افتتاح القاعدة البحرية 3 يوليو دليل على أنها رسالة تنمية للمنطقة بالكامل ، وحرص القوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل والملموس .

وأضاف الفريق أحمد خالد حسن ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي للقاعدة 3 يوليو البحرية ، أن القواعد البحرية شهدت تطوير وتأهيل متكامل للعناصر البشرية ، على كافة المستويات ، وفي وقت قياسي .

وتابع أنه على الرغم من التحديات ، كان هناك دقة وحسن في إدارة الموارد ، وتطوير القواعد البحرية ، ورفع العلم المصري على 47 وحدة بحرية جديدة ، وهي إضافة قوية ونوعية للقوات البحرية .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.



وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.