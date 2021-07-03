نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا بكم مفتوح عند الساق، مما جعل إطلالتها مميزة.

وانتعلت نسرين طافش حذاءً عصريا أنيقا باللون البيج مع حقيبة متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة، مما كشف عن ذوقها الأنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021



اتسمت إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021 بأنها جمعت بين الاحتشام والأناقة، حيث اعتمدت على التصميمات الجذابة والمصنوعة من الأقمشة المطرزة مما زاد من جاذبيتها ومنحها مظهرا مميزا.

وحرصت نسرين طافش على اقتناء العبايات ذات الألوان المبهجة مثل الفوشيا والأبيض والبيج، كما قامت بتنسيق الحقائب والأحذية الفخمة والإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على خصلات الشعر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا ومميزا ومتناسقا مع كل إطلالة ظهرت بها في رمضان 2021.

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.



وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.