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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

لفتت نسرين طافش الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الروز الغامق و اتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقها، و تميز التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

 

أنتعلت نسرين طافش حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ الفنانة السورية في أ{تداء الإكسسوارات و المجوهرات و لكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة التي زادت من جاذبيتها.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

اطلالات نسرين طافش في رمضان 2021


اتسمت إطلالات نسرين طافش في رمضان 2021 بأنها جمعت بين الاحتشام والأناقة، حيث اعتمدت على التصميمات الجذابة و المصنوعة من الأقمشة المطرزة مما زاد من جاذبيتها ومنحها مظهرا مميزا.

وحرصت نسرين طافش على اقتناء العبايات ذات الألوان المبهجة مثل الفوشيا والأبيض والبيج، كما قامت بتنسيق الحقائب والأحذية الفخمة والإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على خصلات الشعر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا ومميزا ومتناسقا مع كل إطلالة ظهرت بها في رمضان 2021.

يذكر أن شاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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