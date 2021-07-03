عربية النواب: مساعدات مصر لجنوب السودان تخفف معاناة النازحين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أكبر اهتمام بتوجيه كافة أنواع الدعم والمساندة للدول الأفريقية مشيداً باستمرار مصر فى تقديم مساعدات إغاثية لدولة جنوب السودان لتخفيف المعاناة عن النازحين بجنوب السودان.

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بقيام السفير الدكتور محمد قدح سفير جمهورية مصر العربية في جوبا للدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والموجهة لتخفيف المعاناة الإنسانية بمراكز النازحين بجنوب السودان، حيث قام بتسليمها إلى نائبة رئيس جنوب السودان ريبيكا جارانج.

وثمن النائب، تأكيد السفير المصرى بجنوب السودان على وقوف مصر إلى جانب جنوب السودان في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها وسرعة تجاوب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع طلب المساعدة الوارد من الأشقاء في جنوب السودان، وموجهاً الشكر لنائبة الرئيس الجنوب سوداني على جهودها الرائدة لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد، واضطلاعها بالإشراف على توزيع المساعدات المصرية على المتضررين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن هذه المبادرة المصرية لقيت اشادة كبيرة من جنوب السودان وأكبر دليل على ذلك توجيه نائبة الرئيس الجنوب سوداني الشكر والتقدير للدعم المصري المتواصل لبلادها والاستجابة السريعة والكريمة لطلب المساعدة الأخير اضافة الى تأكيدها أن مصر دائما ما تكون من أوائل الدول التي تستجيب لاحتياجات جنوب السودان، وأن مثل هذه المواقف تعكس قوة علاقات الأخوة الوثيقة بين الدولتين ولن تنساها جنوب السودان أبداً.



تجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات المشار إليها تضمنت حوالي ٢٥ طناً من المواد الغذائية، وهي مساعدات للمساهمة في مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية، والتي يبلغ عدد المتضررين منها حوالي ٨ مليون مواطن جنوب سوداني.