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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تبدأ تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفياتها بالأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن البدء في تطبيق منظومة الخدمات الفندقية لكافة النزلاء بأقسام الداخلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتي ذلك استكمالًا لأداء مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميز طبيًا بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

 

هيئة الرعاية الصحية: منظومة الخدمات الفندقية هدفها استكمال معايير التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي

 

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنه تم استحداث منظومة الخدمات الفندقية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من المترددين أو المستضافين بالأقسام الداخلية ومرافقيهم بمستشفيات (طيبة، العديسات، إيزيس، حورس، الكرنك الدولي) التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

فيما أكدت الهيئة، على تمتع كافة المنتفعين ومتلقي الخدمة الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بدءًا من محافظة بورسعيد والآن بالأقصر،  بخدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة، فضلًا عن إتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة والراحة النفسية للمنتفعين وفقًا لمعايير الفندقة العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استحداث الهيئة مفاهيم الخدمة الفندقية المتميزة داخل مستشفياتها ، لافتًا إلى حرص الهيئة على تطبيقها داخل كافة المنشآت الصحية التابعة لها، بما يسهم في وصول مجموعة مستشفيات الهيئة إلى مستوى الجودة الشاملة العالمية، ويساعد بدوره في تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وهو ما يرفع العائد الإستثمارى للهيئة ويعزز مواردها الذاتية، ويؤدي إلى تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة، كما يستهدف هذا التطوير المستمر زيادة كسب ثقة المتعاملين بما يحقق رضاء المنتفعين في النهاية، وذلك وفقا للمقاييس العالمية الطبية. 

فيما أوضح د. شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، المشرف العام على شؤون مقرات الهيئة، أن الخدمات الفندقية جزء لايتجزأ عن الخدمة الطبية المتميزة واللائقة التي يتم تقديمها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فهي مجموعة الخدمات غير الطبية، التي من شأنها توفير معايير الراحة النفسية للمريض، طول فترة تواجده داخل المستشفى، بما يحسن انطباعه عن خدمات المستشفى، وتشمل 4 محاور رئيسية أولها الاستقبال، وخدمة العملاء وهو المنوط باستقبال ومتابعة المريض من لحظة دخوله وحتى خروجه من المستشفى، ثم الإشراف الداخلي لمراقبة ومتابعة النظافة داخل المستشفى وخارجها، وتنظيم الأثاث والديكور، والصيانة غير الطبية، مرورًا بالاهتمام بالمساحات الخضراء بمحيط المستشفى وداخلها، ومتابعة الأغذية والمشروبات، والمنوط بها تقديم الوجبات للمرضى ولكل العاملين بالمستشفى، بأعلى معايير السلامة والجودة، حيث يتم اختيار نوعية الطعام طبقًا للحالة الصحية للمريض،ط، وأخيرًا المغسلة وأهميتها في نظافة المفروشات وتعقيمها وكيِّها.

هيئة

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