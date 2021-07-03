قائد القوات البحرية: الصناعات الدفاعية تحفظ أمن مصر البحري واقتصادها

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، إن أكبر قاعدة بحرية سوف تنضم اليوم إلى سلسلة الإنجازات المحققة على مساحة 10 ملايين متر مربع، مشيرا إلى أن القاعدة يعد موقعها جيواستراتيجي، وتعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحرى والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، أن تأميم قناة السويس ساعدت الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية، فى منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وتابع قائد القوات البحرية "تتيح القدرات الذاتية للقاعدة القيام بكافة المهام الخاصة العملياتية والتدريبية واللوجستية، إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة".

وأكد قائد القوات البحرية، “لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر”.