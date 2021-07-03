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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربح الرهان.. لويس إنريكي ينجو من سكاكين مدريد

لويس إنريكي المدير
لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا

ربح لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الرهان، على اللاعبين الشباب، في بطولة يورو 2020، بعدما فاجئ الجميع قبل انطلاق يورو 2020، بعدم اختيار أي لاعب من فريق ريال مدريد، قبل انطلاق البطولة، لأول مرة في التاريخ الماتدور.

 

وتعرض لويس إنريكي لانتقادات عنيفة قبل انطلاق بطولة يورو 2020، لعدم اختيار أي لاعب من ريال مدريد أحد أكبر فرق إسبانيا والعالم أجمع، كما أن انتمائه لبرشلونة  “ العدو اللدود ” لـ ريال مدريد، وضعه في قفص الاتهام.

 

أسماء كبيرة استعبدها لويس إنريكي من ريال مدريد قبل انطلاق يورو 2020، مثل سيرجيو راموس وماركو أسينسيو وناتشو.

 

إنريكي ينجو من سكاكين مدريد

 

لكن يبدو أن إنريكي يعلم ماذا يفعل، حيث استطاع أن يصنع جيلا قويا من المجموعة التي اختارها، وأن ينال احترام الجميع بالأداء الرائع الذي قدمه الماتدور في يورو 2020.

 

وقاد لويس إنريكي منتخب إسبانيا للتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020، أمس الجمعة، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1.

 

نتيجة مباراة الأمس، لا تعكس أداء الفريقين، حيث كان منتخب إسبانيا الأفضل في كل شيئ من حيث السيطرة على الكرة والتهديد على المرمى، وكان قادرا على إنهاء المباراة بربعاية أو خماسية، لولا إهدار الفرص المحققة.

 

لم يتعرض منتخب إسبانيا لأي خسارة حتى الآن في يورو 2020، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين.

 

منتخب إسبانيا هو صاحب أقوى خط هجوم في بطولة يورو 2020، حتى الآن، حيث سجل 12 هدفا، بواقع 6 أهداف في دور المجموعات، و5 أهداف أمام كرواتيا في ثمن النهائي، وهدف أمام سويسرا في ربع النهائي.

 

يعتمد منتخب إسبانيا على الكرة الجماعية، ولا يوجد نجم للفريق، والدليل على ذلك أنه لا يوجد لاعب من الماتدور ضمن هدافي البطولة، رغم أنه صاحب أقوى خط هجوم في يورو 2020.

 

إنريكي نجا من سكاكين مدريد التي كانت تنتظره حال الظهور المخيب مع إسبانيا في يورو 2020، حيث أن الصحف المدريدية وجماهير ريال مدريد، غاضبة من عدم تواجد أي لاعب من الملكي في قائمة إسبانيا، وكان ينتظره وابل من الهجوم والانتقادات العنيفة حال الفشل في البطولة.

 

 لكن إنريكي استطاع أن يستعيد هيبة الإسبان بعد فترة من التخبط، والابتعاد عن المنافسة على الألقاب.

 

وتنتظر لويس إنريكي مواجهة قوية أمام إيطاليا، يو الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي يورو 2020.

لويس إنريكي إنريكي اسبانيا منتخب اسبانيا يورو 2020

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ربح الرهان.. لويس إنريكي ينجو من سكاكين مدريد

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