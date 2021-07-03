الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب .

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.