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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهدي بن عطية يدخل دائرة اهتمامات النصر السعودي

مهدي بن عطية
مهدي بن عطية

يسعى مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، إلى تدعيم صفوف فريق الكرة، بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة نادي النصر  تفاضل بين الثنائي المغربي مهدي بن عطية والبرازيلي والاس لاعب ملاطية سبور، أو إعادة البرازيلي مايكون بريرا كخيار ثالث لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وتدرس الإدارة النصراوية حاليًا توصية الجهاز الفني وخياراته لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.


وأعلن المدافع المغربي صاحب الـ34 عاماً في وقت سابق رحيله عن الدحيل القطري بعد موسمين ونصف قضاهما مع النادي ساهم معه فى حصد لقب الدوري والمشاركة في كأس العالم للأندية.


كما تدرس إدارة النادي إمكانية التعاقد مع والاس فورتونا دوس سانتوس مدافع ملاطية سبور، خاصة وأن اللاعب الذي خاض تجربة مع موناكو الفرنسي يتميز بالطول الفارع إذ يبلغ طوله متر و90 سم.


وسبق أن مثل المدافع البرازيلي (27 عاماً) منتخب بلاده تحت منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في نسختي 2013 و2014 من بطولة تولون.

وأوضحت الصحيفة أن عودة البرازيلي مايكون تظل خيارًا مفتوحًا أمام الإدارة النصراوية حال تعذر أو تعثر صفقة أحد اللاعبين المذكورين.

 

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