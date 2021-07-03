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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن رسميا التعاقد مع المصري علي زين

علي زين
علي زين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، ضم علي زين لاعب فريق كرة اليد بنادي الشارقة الاماراتي .

وفي بيان رسمي اشاد فريق برشلونة بقدرات نجمنا المصري علي زين قائلا : علي زين ، اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عامًا ، القادم من منطقة الشرقة في الإمارات العربية المتحدة ، سيكون أحدث إضافة لبرشلونة في كرة اليد ،وقع الظهير الأيسر لموسم واحد مع خيار لمدة ثانية.

وأضاف البيان : سيكون اللاعب الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا ثالث صفقة لبرشلونة في 2021/22 بعد تعاقد أنجيل فرنانديز وليو ماسيل . 

وأكمل بيان برشلونة :  الدولي المصري لديه مسيرة طويلة لعب فيها في بلاده (الأهلي) ، في تونس (النجم الرياضي للساحل) وفي فرنسا (Pays D’Aix Université Club) ، آخر ثلاثة مواسم قام بها في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح برشلونة : علي زين هو اللاعب الذي سيسمح له بالحصول على مزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد ،وفي الهجوم لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف،  شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم أقيمت في مصر عام 2021 وفي ألمانيا / الدنمارك عام 2019.

وكان نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الجمعة، أعلن بيع لاعب فريق كرة اليد، المصري علي زين لنادي برشلونة الإسباني.

ونشر نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة جاء فيها:"الشارقة يوافق على عرض نادي برشلونة الأسباني للتعاقد مع لاعبه النجم المصري علي زين العابدين".

ويتواجد علي زين حاليًا في معسكر المنتخب المصري بفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020”.

وساهم علي زين في احتلال منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

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