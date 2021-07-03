2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

روى الفنان حسام حبيب تفاصيلا جديدة في التسجيلات الصوتية المسربة بعدما ظن في البداية أن والده توفي وبعدها حكت له شيرين ما حدث ومن الصدمة ضحك وكانت شيرين تبكي خوفا عليه من نظرة الناس له.



رد من حسام حبيب



وانتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

واعترف بحصول ابنه على أموالها، وهو من يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.



تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

مفاجأة جديدة



وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزه تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

وعلقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب، برد صوتي لها عبر حسابها الرسمي على " توتير ".

أزمة حسام حبيب



وقالت شيرين عبد الوهاب :" عاوزه أطمن كل الناس اللي بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".



وتابعت:" حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي ويحبني أكثر من نفسه ".



وأضافت:" هو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

واختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شيء، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي ".

وجهت المطربة أصالة رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لوالد حسام حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.

وكتبت أصالة عبر حسابها علي "إنستجرام": شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره صعبه نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسه ..نحنا مابنردّ الإساءه بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنه .. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين وإسمك بيكفي .



ولمزيد من التفاصيل حول أزمة حسام حبيب وشيرين شاهد الفيديو التالي..





