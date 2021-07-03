عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

صدى البلد

فى الوقت الذى يتفق الجميع على موهبة محمد الشناوى حارس النادى الأهلى وأنه الحارس الاول فى مصر وأفريقيا وذلك نتيجة لتألقه الشديد مع منتخب مصر والنادى الأهلى سواء فى الموسم الماضى فى بطولة الدورى العام وبطولة كأس مصر والذى نجح النادى الاهلى فى التتويج بهم وكان للشناوى دور كبير فى حسم بطولة كأس مصر بعد تغلب المارد الأحمر على طلائع الجيش بضربات الجزاء وكان له دور كبير أيضا فى حسم النادى الاهلى لبرونزية كأس العالم للاندية بعد تفوقه على بالميراس بطل البرازيل بضربات الجزاء بجانب قيادة الفريق للفوز ببطولة دورى ابطال افريقيا العام الماضى وتألق الشناوى فى اكثر من مباراة ابرزها مباراة الوداد البيضاوى المغربى بالمغرب وأيضا قيادة الفريق للوصول لنهائى دورى ابطال افريقيا هذا العام ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقى يوم ١٧ من الشهر الجارى ولكن هذا الموسم وعلى الرغم من تألقه افريقيا مع القلعة الحمراء ولكنه يخفق محليا وتحديدا فى بطولة الدورى العام هذا الموسم وذلك بعد تسببه فى ضياع اكثر من نقطة فى النسخة الحالية وتحديدا فى مباراة سموحة والتى خسرها النادى الاهلى بهدفين مقابل هدف وأيضا مباراة بيراميدز وذلك بعد خطأه الفادح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراه ليتعادل النادى الاهلى ٢/٢ فى مباراة كان الفريق الأحمر الأفضل فيها فى جميع النواحى سواء الفنية او البدنية بجانب ظهوره فى اكثر من مباراة بشكل بعيد كل البعد عن مستوى محمد الشناوى سواء فى مباراة غزل المحلة ومباراة الزمالك أيضا....  إخفاقه محليا وتسببه فى ضياع اكثر من نقطة فى مسيرة النادى الاهلى للحفاظ على لقب بطولة الدورى العام أدت الى انا الجميع بدأ يتسائل مايحدث للشناوى فى مبارايات الدورى العام هل هو عدم تركيز ام غرور ام سوء توفيق خاصة ان اللاعب اعتاد ان يكون نقطة قوة فى الفريق الاهلاوى وليس العكس متمنين ان يعود الشناوى لمستواه المعهود فى البطولة المحلية المحببة لعشاق القلعة الحمراء بطولة الدورى العام مثلما يبدع ويتألق فى أفريقيا .

ترشيحاتنا

كأس العرب.. تعرف على تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة السعودية

من جنيه لـ 3 جنيهات.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

للمطالبة بـ5 ملايين دولار.. هجوم الكتروني ضخم يستهدف 200 شركة

الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.. صور

رقم قياسي.. كيا تحقق أعلى نسب مبيعات في تاريخها بأمريكا

"كايزر تشيفز" يحسم الموقف: مباراة نهائي أفريقيا بدون جماهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

منعشة وغنية بالفيتامينات.. مشروبات صحية لمقاومة الطقس الحار

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ١ أغسطس

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مدينة عربية تحظر الزواج بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ