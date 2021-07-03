د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

فى الوقت الذى يتفق الجميع على موهبة محمد الشناوى حارس النادى الأهلى وأنه الحارس الاول فى مصر وأفريقيا وذلك نتيجة لتألقه الشديد مع منتخب مصر والنادى الأهلى سواء فى الموسم الماضى فى بطولة الدورى العام وبطولة كأس مصر والذى نجح النادى الاهلى فى التتويج بهم وكان للشناوى دور كبير فى حسم بطولة كأس مصر بعد تغلب المارد الأحمر على طلائع الجيش بضربات الجزاء وكان له دور كبير أيضا فى حسم النادى الاهلى لبرونزية كأس العالم للاندية بعد تفوقه على بالميراس بطل البرازيل بضربات الجزاء بجانب قيادة الفريق للفوز ببطولة دورى ابطال افريقيا العام الماضى وتألق الشناوى فى اكثر من مباراة ابرزها مباراة الوداد البيضاوى المغربى بالمغرب وأيضا قيادة الفريق للوصول لنهائى دورى ابطال افريقيا هذا العام ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقى يوم ١٧ من الشهر الجارى ولكن هذا الموسم وعلى الرغم من تألقه افريقيا مع القلعة الحمراء ولكنه يخفق محليا وتحديدا فى بطولة الدورى العام هذا الموسم وذلك بعد تسببه فى ضياع اكثر من نقطة فى النسخة الحالية وتحديدا فى مباراة سموحة والتى خسرها النادى الاهلى بهدفين مقابل هدف وأيضا مباراة بيراميدز وذلك بعد خطأه الفادح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراه ليتعادل النادى الاهلى ٢/٢ فى مباراة كان الفريق الأحمر الأفضل فيها فى جميع النواحى سواء الفنية او البدنية بجانب ظهوره فى اكثر من مباراة بشكل بعيد كل البعد عن مستوى محمد الشناوى سواء فى مباراة غزل المحلة ومباراة الزمالك أيضا.... إخفاقه محليا وتسببه فى ضياع اكثر من نقطة فى مسيرة النادى الاهلى للحفاظ على لقب بطولة الدورى العام أدت الى انا الجميع بدأ يتسائل مايحدث للشناوى فى مبارايات الدورى العام هل هو عدم تركيز ام غرور ام سوء توفيق خاصة ان اللاعب اعتاد ان يكون نقطة قوة فى الفريق الاهلاوى وليس العكس متمنين ان يعود الشناوى لمستواه المعهود فى البطولة المحلية المحببة لعشاق القلعة الحمراء بطولة الدورى العام مثلما يبدع ويتألق فى أفريقيا .