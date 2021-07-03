بمناسبة عيد ميلاده.. تعرف على المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

بمناسبة عيد ميلاده ننشر معلومات عن الانبا بطرس فهيم المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وُلد غبطة المطران باسم "كمال فهيم" في محافظة المنيا وفي تاريخ 3يوليو عام 1961م إلتحق بعد ذلك في المعهد الإكليريكي بالمعادي، ثم حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت، وفي 20 مايو من عام 1988ميلادية نال السيامة الكهنوتية على يد صاحب الغبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب و خدم راعيًا في عدة كنائس وعلى رأسهم كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا، و كنيسة القديس بطرس في بني سويف، فضلًا عن كنيسة مارموقس بالمنيا.

قام الأنبا بطرس بالتدريس والتكوين في المعهد العالي الإكليريكي بالمعادي في الفترة مابين عام 1990 لمدة أربعة سنوات ثم غادر إلى روما حيث يتوجهه كل من إلتحق بالسينودس والكنيسة الكاثوليكية وتعتبر هى الخطوة التأهيلية لإعتلال المناصب والرتب الكهنوتية.

وفى 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق ، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانا ايبارشيا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، و التنصيب بكتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 ابريل 2013

إلى أن تخلى الأنبا بطرس فهيم ، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا في سبتمبر ٢٠٢٠.