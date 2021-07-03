عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدفونة في الأرض.. العثور على آثار غامضة تعود إلى كائنات فضائية

صدى البلد

أثارت القطع الأثرية الغامضة التي تم اكتشافها في الصين نظريات مؤامرة UFO بأن كائنات فضائية قديمة غزت كوكب الأرض من قبل وتركت لنا آثار كدلالة على مرورها بـ كوكب الأرض.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه تم العثور على بقايا غريبة من تماثيل "سانكسيجدوي" Sanxigdui  بعد أن بدأت الصين تحقيقها الخاص في الأجسام الطائرة المجهولة.

txt

كانه مطهي..درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في نفوق المحارعلى الشواطئ

txt

أستراليا تقرر منع خروج القطط إلى الشوارع

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هواة الأجسام الطائرة المجهولة "UFO " رأوا بعض القطع الأثرية، التي تحتوي على آذان كبيرة وعينين منتفختين، كدليل على أن كائنات فضائية زارت الأرض وتركت وراءها بعض الآثار لنا.

 

وكان الاهتمام كبيرًا لدرجة أن علماء الآثار أجبروا مؤخرًا على إنكار أن تلك الآثار ليست لها علاقة بأي  كائنات فضائية. 

 

وقال "لي يو" عالِم الآثار في معهد بحوث الآثار الثقافية والآثار بمقاطعة سيتشوان:"لا يمكن القول بأن بعض تماثيل الآلهة المبالغ فيها فنيًا لها علاقة بـ كائنات فضائية".

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم اكتشاف الآثار الموجودة في الموقع ، في مقاطعة سيتشوان ، جنوب غرب الصين ، لأول مرة في عام 1929 من قبل قروي محلي وتعود إلى 3000 عام إلى العصر البرونزي.


وقد اكتشف علماء الآثار مؤخرًا أكثر من 500 قطعة أثرية مماثلة في ست حفر قرابين قديمة مصنوعة من اليشم، ويُعتقد أن الموقع كان عاصمة سابقة لأسرة شيا التي حكمت من 2070 قبل الميلاد إلى 1600 قبل الميلاد.

 

وعلى الجانب الآخر صدر تقرير البنتاجون الأمريكي حول الأجسام الطائرة المجهولة الشهر الماضي والذي كان متوقعًا بشدة من قبل "UFO " منظري المؤامرة في الولايات المتحدة.

txt

بقعة الجحيم.. النيران تشتعل في نصف مياه المحيط

txt

الشيكولاتة في الصباح تساعد على التخسيس.. حقيقة أم كذبة؟

 

وفي الوثيقة الرسمية زعم المؤلفان أنه على الرغم من عدم العثور على أي دليل ملموس على أن الأجسام الطائرة المجهولة التي صورها طيارو البحرية كانت من كائنات فضائية ولكن هذا التفسير لا يمكن استبعاده بشكل قاطع.

 

قال محقق سابق في البنتاجون إن الصين تستعد الآن أيضًا لمعالجة زيارة الأجانب حيث تبدأ تحقيقها الخاص في المواجهات غير المبررة مع UFOS.
 

كائنات فضائية كوكب الارض البنتاجون أجسام طائرة مجهولة مقاطعة سيتشوان

ترشيحاتنا

هاشتاج السيسي قرار المصريين يتصدر تويتر.. ومغردون: نفخر بقوة مصر

ظهور أوبل استرا الجديدة 2022 أثناء اختبارها في المناطق الثلجية

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

يورو 2020.. موعد مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا والقنوات الناقلة

تعالى مصر وواجهني برجولة..هالة صدقي لـ زوجها: لو عيان اتعالج مش عيب

إلحاق العمالة بكفر الشيخ تطالب القوى العاملة بتعريف الشركات بالقانون قبل تحرير المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

قائد القوات البحرية: قاعدة 3 يوليو لمجابهة التحديات الأمنية المنتشرة على طول سواحلنا

العميد ياسر وهبة يوجه رسالة قوية للخارج من قاعدة 3 يوليو بجرجوب

"قادر 2021".. شاهد مناورة بحرية بمشاركة الطائرات الجوية والضفادع البشرية

لهذا السبب طلب السيسي حضور الأطفال في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ