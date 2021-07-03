اختيار مسئولي اللجان في الاجتماع الأول للجنة الأسقفية للشباب للأقباط الكاثوليك

اجتمع مساء أمس، صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بأعضاء اللجنة، بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف عبد النور، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. بدأ الإجتماع بالصلاة والتعارف، كما تضمن الاجتماع اختيار مسؤولي اللجان المختلفة، ومنها اللجنة المالية، وأمانة السر، والروحية، والإجتماعية، والثقافية والتكوينية، والفنية. واختتم الإجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من نيافة المطران.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد يومي التاسع والعشرين، والثلاثين من يوليو الجاري، موعدًا للاجتماع القادم للجنة.



من هو الأنبا توما حبيب؟

من مواليد سوهاج فى 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثانى.

وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

فى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.