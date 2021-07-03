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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزيرا الرياضة والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون ملعبين بمركز شباب أبوصير بسمنود

صدى البلد

افتتح وزيرا الرياضة والزراعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت ، ملعبين  بالنجيل الصناعي بمركز شباب بنا أبوصير بمركز سمنود، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي، والنائب محمد زايد ، النائب محمود الشامي، النائبة سحر العشري والنائب أحمد دراج، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

 

بدأت الجولة بافتتاح  الملعب الخماسي والمقام على مساحة ٢٥ متر مربع عرض و٤٥ متر مربع طول بتكلفة ٦٧٣٧٤٤ ألف جنيه ، أعقبها افتتاح الملعب السباعي والمقام على مساحة ٤٢ متر مربع عرض و ٦٢ متر مربع طول بتكلفة 1.34 مليون جنيه.

 

تعليق اشرف صبحي 

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وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون تلك المنشآت جاهزه بشكل يليق بالمواطن المصري.

 

وأوضح "صبحي" وزيرالشباب، أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، حرصاً من الوزارة على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات.

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك المنشآت.

 

من جانبه، أشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الشباب والرياضة، حيث تم وضعه في المحور الأول للخطة الإستراتيجية للمحافظة، وتقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة مراكز الشباب في القرى تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية الداعمة للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة الأنشطة الرياضية لساكني القرى،  مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية وتشجيع التوسع فيها .

محافظ الغربية وزير الزراعة وزير الشباب وزيرا الرياضة أشرف صبحي

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