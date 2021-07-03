قائد القوات البحرية: تأميم قناة السويس ساعد على منع الهجرة غير الشرعية

قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

وأكد قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".