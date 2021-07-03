لجنة التجارة الخارجية تناشد مستوردي البراويز القرآنية والكتب الدينية بمراجعة البحوث الاسلامية

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة المستوردين ، إن هناك تواصل مع جهات العرض للهيئات الرقابية الخاصه بالافراج عن البضائع المستوردة لحل مشاكل المستوردين، حيث تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأيضاً مع هيئة سلامة الغذاء لحل المعوقات التي تواجه المستوردين.

وأضاف "الملواني" في بيان اليوم، أن لجنة التجارة الخارجة بالشعبة تواصلت مع الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير محمد عياد ، والشيخ علاء عبد الظاهر مدير عام البحوث والنشر بالمجمع ، حيث تم عرض شكاوي بعض المستوردين المتعلقة برفض بعض الرسائل، وتم الإفادة بأن وضع الضوابط بشأن الأعمال الدينية.

وتابع: يجب أن يتناسب مع صحيح الدين والمنهج الوسطى المعتدل، حيث أن هناك مطبوعات كثيرة تخالف العقيدة الصحيحة وتتعارض مع مباديء العقيدة الاسلامية لأمور مذهبية، وكثير من المستوردين يقعوا في هذا الخطأ، مما يترتب عليه رفض دخول بعض هذه الكتب او براويز الايات القرآنية.

وأشار "عبدالظاهر"، إلى أن مركز البحوث الاسلامية يناشد كافة المستوردين أن يراعوا هذه الضوابط، وفيما يتعلق برفض بعض البراويز التي تحتوي علي آيات قرانية فهناك مخالفات تقع في طريقة كتابة الآيات وهي مخالفات للرسم العثماني أو أن يكون التشكيل مخالف للضبط أو تكون الآيات بدون فواصل.

وفي ذات السياق، تناشد "شعبة المستوردين" مستوردي البراويز القرآنية ومستوردي الكتب الدينية أن يراجعوا مركز البحوث الاسلامية قبل القيام بجلبها من الخارج.

وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، أن مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع كافة المستوردين لابداء الرأي قبل الشروع فى استيراد المطبوعات او البراويز القرآنية.

وحرصًا من "الأزهر الشريف" على التعاون مع برنامج النافذة في سرعة الإفراج عن البضائع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وأنها على استعداد لفتح مكاتب لتواجد موظفيها في المنافذ الجمركية الكبرى ( تجمع جهات العرض في مكان واحد ).

ومن المعروف، أن الازهر الشريف هو المرجعية للدول الاسلامية في الأمور المتعلقة بالمصحف الشريف وأسانيد الحديث النبوي، وذلك من خلال الباحثين في مركز البحوث الاسلامية.