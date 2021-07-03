بسبب وسامته| حكم قضائي يثير الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي العرب

تسبب حكم قضائي على شاب أمريكي، في حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وروادها العرب، بين مؤيد للحكم ومعارض له.

وانتشرت خلال الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مقاطع فيديو للشاب الأمريكي كاميرون هيرين وهو يتلقى حكما بالسجن لمدة 24 عاما.

وبعد الحالة الواسعة من الجدل التي تسبب فيها هذا الحكم القضائي وصاحبه، يستعرض "صدى البلد" المعلومات الكاملة عن الشاب والقضية التي أدت بها إلى السجن 24 عاما، وأسباب حالة الجدل والتعاطف العربي معه.

بداية القصة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشاب كاميرون هيرين قرر خوض سباق سرعة عام 2018، بسيارته فورد موستانغ، أمام صديق له، على أن تكون نقطة البداية نقطة وقوفهم والتى كانت على إشارة حمراء، ليكون المضمار الطريق إلى صالة التمرين.

وبالفعل بدأ السباق من الإشارة، ولكن لسوء حظ كاميرون تفاجأ بسيدة تعبر الشارع وبصحبتها عربة أطفال وبها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما كاميرون رغم محاولته الابتعاد عن الطريق ولكنه فشل وتسبب في النهاية بـ مقتل الأم وطفلتها.

تفاصيل الحادثة

وتروي ملفات القضية الحادثة أن الشاب كاميرون هيرين، تسبب في مقتل الأم وطفلتها عام 2018، بعد أن دهسهما بسيارته التي كانت تسير بسرعة 160 كم في الساعة، أثناء تسابقه مع صديق له في شوارع مدينة تامبا الأمريكية بولاية فلوريدا.

مواقع التواصل

وانتشرت فيديوهات الشاب الأمريكي كاميرون هيرين وهو يتلقى حكم السجن في المحكمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب خاصة تويتر وتيك توك، وصاحب تلك الفيديوهات أغانٍ رومانسية، وأغلبها يعبر عن الحزن والتعاطف، ومرفقة بلقطات لوالدة هيرين في المحكمة وهي تواسيه.

أسباب التعاطف

ولكن المثير للدهشة هو سبب هذا التعاطف الواسع مع الشاب الأمريكي البالغ من العمر 21 عاما، فقد تواتر السبب ما بين الفكاهة والإعجاب بوسامة الشاب، فقد كتبت بعض الفتيات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة تدل على الإعجاب الشديد بوسامة الشاب، والحزن من المدة الطويلة التي يسجن بها، فيما انتقدت أخريات الشاب الذي تسبب في مقتل الأم وطفلتها الرضيعة.

وكانت المحكمة أصدرت حكما على الشاب الأمريكي كاميرون هيرين صاحب الـ21 عاما، بالسجن 24 عاما، في أبريل الماضي ، بسبب جريمة مقتل الأم وطفلتها.