منعا لغلق الأجنحة.. تحذيرات جديدة لدور النشر في معرض الكتاب

جددت إدارة معرض الكتاب بدورته الـ52، تحذيراتها لـ دور النشر بشأن مخالفة الضوابط والتعليمات الخاصة بإقامة حفلات التوقيع والالتزام بالإجراءات الاحترازية حافظا على الزائرين والعارضين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تفاصيل تحذيرات معرض الكتاب

وخلال السطور التالية؛ نستعرض التعميم المرسل للناشرين، والذي ينص على قواعد المشاركة في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي انطلق 30 يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

- عدم إقامة جميع حفلات التوقيع داخل الأجنحة أو خارجها، وفي حالة مخالفة الناشر لهذا الإجراء سيغلق الجناح نهائيا.

- في حالة وجود أي كاتب في الدار، ما يسبب تزاحم في الجناح أو أمامه يغلق الجناح لنهاية اليوم.

- عدم ارتداء الكمامة لمندوب الدار أثناء التعامل مع الزوار، مخالفة فورية قدرها 50 جنيها.

- ممنوع التعامل مع أي زائر لا يرتدى الكمامة.

- دخول العارضين للتزويد من باب 7 اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى السـاعة 9.45 صباحا، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12.30 ظهرا.

- دخول العارضين للتزويد المسائي من الساعة 9 مساء وحتى 10 مساء، ماعدا أيام الخميس والجمعة والسبت لا يوجد تزويد مسائي.

- دخول العارضين من باب 7 اعتبارا من الساعة 8 صباحا، ومن جميع الأبواب الأمامية اعتبارا من الساعة 9 صباحا، بشرط ارتداء كارنية العارض.

- دخول الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا.

- سـيتم غلق القاعات يوميا الساعة 9 مسـاء، ماعدا أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 10 مساء.

تفاصيل غلق مكتبة بسور الأزبكية

وكانت إدارة معرض الكتاب قد أغلق جناحا بسور الأزبكية لأحد التجار ويدعى محمد إبراهيم، بسبب اتهامه فى قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة واتضح من خلال التحقيق أن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع فى الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير، وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية.

وهناك عدد من الكتاب الصادر لهم أعمال من دور النشر الخاصة قد تواجدوا بالفعل داخل المعرض خارج القاعات الأمر الذي أوحى بحدوث نوع من تكدس الجمهور على دور النشر وأماكن تواجد هؤلاء الكتاب لحصول الجمهور على توقيعهم، وبناء عليه وجهت إدارة المعرض إنذارا لهذه الدور بعد تكرار الواقعة مرة أخرى، وتم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري وخروج الكتاب من أرض المعرض نهائيا.