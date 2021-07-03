محافظ القليوبية : ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

شارك اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو علي كورنيش نهر النيل بمدينة بنها أمام ديوان عام المحافظة.

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واكد محافظ القليوبية خلال حضوره الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث إنها أنقذت الشعب المصري من المخاطر والمكايد التي كانت تحاك لإسقاط الدولة المصرية القديمة ، كما أنها تعد دليلا على وعي الشعب المصرية وشدة حبه لمصر.

واشار محافظ القليوبية الى أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة خلال الـ 8 سنوات يعد إعجازا لم يحدث من قبل ، مشيرا إلي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 286 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة تخطت الـ 16 مليار جنيه للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة فى حين ان المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري حوالي 173 مشروع بتكلفة 17.6 مليار جنيه بخلاف تكلفة مشروعات تبطين الترع والمساقي.

اختيار 36 قرية بشبين القناطر لتنفيذ حياة كريمة

وأوضح الهجان أنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري على قدم وساق ، لافتا إلي أنه تم إختيار 36 قرية و 148 كفر وعزبة تابع لمدينة شبين القناطر بتكلفة تصل الى 2.5 مليار جنيه لتشهد أعمال بناء وتطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، لافتا إلى انه جاري مضاعفة الأعمال بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبري للانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه بتحسين جودة حياه المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتلك المحافظة ذات المساحة الكبيرة والكتلة السكانية الهائلة قائلا : أن ما يحدث يُعد نقلة نوعية لدولة جديدة يستطيع أن يفخر بها كل مصري".

من ناحية اخرى تضمنت الاحتفالية تنظيم مسيرة نيلية بنهر النيل شارك بها 100 شاب وفتاة وعروض فنية وأغاني وطنية وعروض تنورة قام بها شباب من مدارس الصم والبكم بالمحافظة حيث أدخلت العروض البهجة علي جميع الحضور وشارك فى الاحتفالية الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية.