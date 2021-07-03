طقس الـ 72 ساعة القادمة.. انكسار في درجات الحرارة والرطوبة تواصل الارتفاع

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدا الأحد، على كافة أنحاء البلاد يستمر لمدة 72ساعة قادمة على كافة المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، معتدل الحرارة رطب ليلا، على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثر في طقس الـ 72 ساعة القادمة، تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق منن السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقعطة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة في طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

على القاهرة الكبرى 38 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و 28 للصغرى، شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:



القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35

السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45

شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.