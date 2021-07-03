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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة واتساب الجديدة تجبرك على مشاهدة الوسائط مرة واحدة.. سامسونج تطلق إصدار 4G من هاتف Galaxy A22 بسعر مناسب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، والتي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.

 

واتساب| ميزة جديدة تجبر الطرف الآخر على مشاهدة الصور والفيديو مرة واحدة

 

طرح واتساب WhatsApp، ميزة الصور المختفية لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد، والتي تُعرف باسم "العرض مرة واحدة View Once"، وتأتي الوظيفة الجديدة من ضمن مزايا الخصوصية ولكن هذه المرة تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة على المنصة.

 

لمكافحة التطرف.. ميزة غريبة من فيسبوك تخبرك مدى خطورة أصدقائك

 

يختبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك Facebook، ميزة غريبة تأتي لأول مرة ضمن وسائل التواصل عبر الإنترنت، تسأل المستخدمين عن مدى خطورة أصدقائهم على المنصة.

 

سامسونج تطلق رسميا إصدار 4G من هاتف Galaxy A22.. سعر ومواصفات

 

أعلنت شركة سامسونج Samsung رسميا عن إصدار 4G من هاتف Galaxy A22، وقد أضافت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية صفحة مواصفات الهاتف الجديد إلى موقع Samsung India على الويب، مما يشير إلى أن أولى الأسواق التي يصل إليها الجهاز هي الهند.

 

لمشاركة أكثر من منشور معا.. فيسبوك يقتبس ميزة سلاسل تغريدات تويتر

 

تختبر شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة تمنح الشخصيات العامة على المنصة القدرة على إنشاء مشاركة جديدة مرتبطة بمنشور سابق حول موضوع ذي صلة، تأتي الخاصية على غرار ميزة تويتر تحمل اسم سلاسل التغريدات threads، والتي تتيح لمستخدميها إنشاء سلسلة من التغريدات.

 

هجوم إلكتروني ضخم يستهدف 200 شركة ببرمجيات الفدية الخبيثة

 

قامت مجموعة الهاكرز الروسية REvil، بشن هجوم إلكتروني ضخم على ما لا يقل عن 200 شركة لإدارة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، وطالبوا بدفع فدية تصل إلى 5 ملايين دولار، للإفراج عن البيانات التى تمت سرقتها بواسطة برمجيات الفدية الخبيثة.

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