في 12 معلومة| تعرف على إمكانيات قاعدة 3 يوليو البحرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.

وستكون قاعدة 3 يوليو نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن قاعدة ٣ يوليو

= مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع

= تشمل على 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات

= يوجد بها عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات

= تمتلك رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر

= يوجد بها أرصفة تجارية بطول 2200 متر وعمق 17 متر

= برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر وحاجزين للأمواج بطول 3650 متر

= يوجد بها عمارات سكنية وميس للضباط و 5 مبانى للإعاشة

= تشمل القاعدة على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع ل 700 زائر

= يوجد بها مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف يسع 600 فرد

= يوجد مبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1100 متر ة

= تحتوي على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية وبوابات بموانع قوية

= الهدف من إنشاء القاعدة لمواجهة التهديدات والعدائيات على الإتجاه الإستراتيجى الغربى