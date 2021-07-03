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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو..ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للرئيس السيسي

صدى البلد

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مصر بافتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوفود العربية والأجنبية "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، قدم ولي عهد أبوظبي التهنئة للسيسي ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

وأعرب عن أمنيته لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

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 الشيخ خليفة 

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى "السيسي" وأطيب تمنياته لمصر دوام التقدم والرفعة والرخاء.

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

وقاعدة 3 يوليو، التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم السبت، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

وتعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لها في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا. 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قاعدة 3 يوليو العسكرية مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو منطقة جرجوب

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