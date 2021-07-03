الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد فعاليات المناورة قادر 2021 بقاعدة 3 يوليو البحرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المناورة “قادر 2021” بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم، السبت، قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأفادت بذلك فضائية “ صدى البلد ” في نبأ عاجل منذ قليل ..