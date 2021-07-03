القابضة لمياه الشرب: الخدمات الإلكترونية تشمل الحجز مقدما لـ خدمة عملاء الإسكندرية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى اتخاذ خطوات هامة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث أطلقت الشركة تطبيق “قراءتى” لتسجيل قراءات العداد، وتطبيق ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوى ومتابعة بيانات انقطاعات المياه وسداد الفواتير.

وأعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إطلاق خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية "حجز الخدمة مقدما أون لاين"، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.alexwater.com.eg/#section4، وحجز دور فى فروع الشركة لطلب خدمة معينة، لتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الإلكترونية، إجراءات الحجز على النحو التالي:

1. الحجز متاح لمدة أسبوع مقدما.

2. التسجيل بالبيانات الصحيحة.

3. يسمح بالحجز فى الأماكن المتاحة فقط.

4. إثبات الحضور بالرقم القومى ورقم الدور.

5. الالتزام بالموعد المحدد وأى تأخير سيعتبر الحجز لاغيا.

6. لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم فى نفس الفرع.

تعليمات الحضور إلى الفرع:

7. الحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.

8. الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

